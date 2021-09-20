Чемпион по боксу Костя Цзю приехал на открытие спорткомплекса в Лабытнанги

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги открылся спорткомплекс «Северный характер». На его двух тысячах квадратных метров расположились: центр единоборств, площадки для игровых видов спорта, тренажерный и кроссфит залы, а также место для игры в шахматы и скалодром.

- Все на высшем уровне, самое современное оснащение. Убежден - воспитаем там не одно поколение настоящих чемпионов с северным характером, - отметил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки.

В зале единоборств созданы все условия для занятий тхэквондо, боксом, рукопашным боем и греко-римской борьбой. Также смонтирована зона кросс-фита. Игровая площадка предназначена для мини-футбола, баскетбола и волейбола.

Присутствовал на открытии и абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю. Он провел серию мастер-классов для юных спортсменов.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

- Спортивный комплекс, получивший по инициативе губернатора новое содержание и брендовое название «Северный характер», - настоящий подарок жителям ко Дню рождения Лабытнанги, - подчеркнула глава города Марина Трескова.