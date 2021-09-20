На Ямале участие в выборах приняли более 64 % северян

Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале завершились выборы депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Тюменской областной Думы.

По состоянию на 18 часов 19 сентября, в них приняли участие 64,87% северян. Наибольшую активность проявили жители Красноселькупского района - 89,13%. Далее идет Ямальский район с результатом 88,43%, а прямо за ним расположился Тазовский район - 81,30%.

Менее всего в голосовании участвовали жители Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Отметим, что на входе в избирательные участки дежурят волонтеры. Они обеспечивают граждан всем необходимым: масками и перчатками. Кроме того, жителям измеряют температуру и предлагают обработать руки дезинфицирующим средством.

Также напоминаем, что участие в выборах принял глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил, что именно от северян зависит, кто будет представлять регион в будущем и как будет звучать голос округа во время принятия