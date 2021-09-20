В Ноябрьске открыли детскую площадку по ул. Энтузиастов

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске открылась еще одна многофункциональная детская площадка. Она расположена в в районе дома №5А по ул. Энтузиастов.

Напоминаем, что идея строительства площадки принадлежит горожанке Алене Ясаковой, решившей год назад принять участие в проектах инициативного бюджетирования - регионального «Уютный Ямал» и муниципального «РИТМ». В итоге идея была одобрена, а ноябряне поддержали ее на голосовании.

Фото: администрация Ноябрьска

- Дети со всего микрорайона пришли побегать, попрыгать, покататься на качелях, поиграть и покрутить педали на тренажерах. Красивая, яркая, с различными лазалками и резиновым покрытием площадка - настоящий центр притяжения, - отметили в городской администрации.

Кстати, по мнению родителей, раньше в их микрорайоне не было таких многофункциональных площадок, а теперь здесь можно не только поиграть детям, но и позаниматься спортом взрослым.

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