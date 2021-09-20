Коронавирус на Ямале. Последние новости на 20 сентября 2021 года: за сутки скончались 4 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале все еще продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. Так, с начала сентября от COVID-19 скончался уже 51 человек, а за последние судки - четыре. Чтобы снизить число летальных исходов, власти призывают северян пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кстати, там же можно вакцинироваться и от гриппа.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 93 человека, из них 14 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 49 408 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 540 человек, из них 62 находятся в тяжелом состоянии, 24 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлено 7 274 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 198 218 летальных исходов, выздоровели 6 498 682 человека.