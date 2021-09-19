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Политика19 сентября 2021 11:40

На Ямале участие в выборах приняли более половины жителей

Лидером по числу голосующих является Ямальский район
Марина Прохорова
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Фото: Избирком ЯНАО

Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале продолжаются выборы депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Тюменской областной Думы.

По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня, в них приняли участие 58,50% северян. Наибольшую активность проявляют жители Ямальского района - 84,79%. Далее идет Красноселькупский район с результатом 78,08%, а прямо за ним расположился Тазовский район - 76,70%.

Менее всего в голосовании участвовали жители Лабытнанги, Салехарда и Ноябрьска.

Отметим, что на входе в избирательные участки дежурят волонтеры. Они обеспечивают граждан всем необходимым: масками и перчатками. Кроме того, жителям измеряют температуру и предлагают обработать руки дезинфицирующим средством.

Также напоминаем, что участие в выборах принял глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил, что именно от северян зависит, кто будет представлять регион в будущем и как будет звучать голос округа во время принятия ключевых решений.

Фото: Избирком ЯНАО

Фото: Избирком ЯНАО