В Салехарде завершился первый день фестиваля внедорожного туризма

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде завершился первый день зрелищных и захватывающих соревнований, в которых приняли участие 19 смелых команд. Все они боролись за победу в первом фестивале внедорожного туризма на кубок главы города.

- Получил столько классных эмоций от наблюдения за тем, как внедорожники проходят, на мой взгляд, сложнейшую трассу, как колеса зарываются в глину, как ловко и стратегически верно справляются водители и их штурманы. Несмотря на непогоду, холод и сильный ветер, наши северные люди не пасуют в гонке за экстремальными ощущениями, - поделился впечатлениями глава окружной столицы Алексей Титовский.

Помимо салехардцев в мероприятии участвовали команды из Надыма и Аксарки, а вот джипперы из Лабытнанги не смогли приехать из-за закрытия паромной переправы.

Напоминаем, что сегодня соревнования продолжатся вновь и будут не менее зрелищными. А в полдень будут поздравлять победителей в каждой из трех категорий.