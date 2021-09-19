Погода на Ямале на 19 сентября: ночью возможны заморозки

Погода на Ямале на 19 сентября. Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 19 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +3, ночью +1. Ветер 10-18 м/с.

Надым: облачно и дождь. Днем +8, ночью +3. Ветер 5-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 5-11 м/с.

Новый Уренгой: облачно и небольшой дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 5-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +7, ночью +1. Ветер 3-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +3, ночью +1. Ветер 10-18 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 5-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.