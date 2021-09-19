Погода на Ямале на 19 сентября: ночью возможны заморозки

Погода на Ямале на 19 сентября.
Фото: Вера Зенина
В воскресенье, 19 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +3, ночью +1. Ветер 10-18 м/с.
Надым: облачно и дождь. Днем +8, ночью +3. Ветер 5-11 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 5-11 м/с.
Новый Уренгой: облачно и небольшой дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 5-10 м/с.
Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +7, ночью +1. Ветер 3-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +3, ночью +1. Ветер 10-18 м/с.
Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 5-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.