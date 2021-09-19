Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 4:36

Погода на Ямале на 19 сентября: ночью возможны заморозки

Днем воздух прогреется до +8 градусов
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода на Ямале на 19 сентября.

Погода на Ямале на 19 сентября.

Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 19 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +3, ночью +1. Ветер 10-18 м/с.

Надым: облачно и дождь. Днем +8, ночью +3. Ветер 5-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 5-11 м/с.

Новый Уренгой: облачно и небольшой дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 5-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +7, ночью +1. Ветер 3-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +3, ночью +1. Ветер 10-18 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 5-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.