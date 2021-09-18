В Новом Уренгое впервые проголосовавшим горожанам вручили подарки

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое около 600 голосующих граждан впервые пришли на избирательные участки. Это молодые люди, которые достигли совершеннолетия.

В связи с этим событием члены УИК вручили им памятные подарки и сказали напутственные слова. Кстати, большинство молодых избирателей отметили волнительность момента.

- Опуская бюллетень в ящик для голосования и делая отметку в документе, ощущаешь свою сопричастность к решению важных политических вопросов России, - поделился своими впечатлениями один из впервые проголосовавших избирателей.