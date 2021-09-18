Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика18 сентября 2021 13:54

В Новом Уренгое впервые проголосовавшим горожанам вручили подарки

Большинство молодых избирателей отметили волнительность момента
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое около 600 голосующих граждан впервые пришли на избирательные участки. Это молодые люди, которые достигли совершеннолетия.

В связи с этим событием члены УИК вручили им памятные подарки и сказали напутственные слова. Кстати, большинство молодых избирателей отметили волнительность момента.

- Опуская бюллетень в ящик для голосования и делая отметку в документе, ощущаешь свою сопричастность к решению важных политических вопросов России, - поделился своими впечатлениями один из впервые проголосовавших избирателей.