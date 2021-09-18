На Ямале более 38 процентов жителей приняли участие в выборах

Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале продолжаются выборы депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Тюменской областной Думы.

По окончанию первого дня голосования в них приняли участие 38,18% северян. Наибольшую активность по-прежнему проявляют жители Тазовского района - 70,71%. Далее идет Ямальский район с результатом 70, 04%, а прямо за ним расположился Красноселькупский район - 50,55%.

Менее всего в голосовании участвовали жители Муравленко, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Также напоминаем, что участие в выборах принял глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил, что именно от северян зависит, кто будет представлять регион в будущем и как будет звучать голос округа во время принятия ключевых решений.