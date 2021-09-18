Погода на Ямале на 18 сентября: дождь и сильный ветер

Погода на Ямале на 18 сентября. Фото: Вера Зенина

В субботу, 18 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 14-23 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +4. Ветер 9-17 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 8-13 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +4. Ветер 10-17 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 7-14 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +4. Ветер 7-15 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 12-22 м/с.

Муравленко: пасмурно и осадки. Днем +5, ночью +1. Ветер 7-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.