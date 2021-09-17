Жители Тазовского района активнее всех участвуют в выборах

Фото: администрация Тазовского района

В медиацентре «Ямал-Выборы-2021» подвели первые итоги голосования. По словам заместителя Председателя ИК ЯНАО Игоря Горелика, ямальцы, как и в прошлом году, активно голосуют за своих кандидатов.

- Для северных людей дождливая и ветреная погода не помеха. Настроение у избирателей хорошее, тем более впереди выходные. Надеемся, так будет все три дня, - добавил Игорь Горелик.

По состоянию на 15:00, в голосовании приняли участие 25, 48% северян. Наибольшую активность проявили жители Тазовского района - 62,18%. Далее идет Ямальский район с результатом 58, 94%, а прямо за ним расположился Красноселькупский район - 34,99%.

Менее всего в голосовании участвовали жители Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

Также напоминаем, что участие в выборах принял глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил, что именно от северян зависит, кто будет представлять регион в будущем и как будет звучать голос округа во время принятия ключевых решений.

Фото: Избирком ЯНАО

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