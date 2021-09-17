Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги формируют новый состав молодежного Совета. Очное голосование за предложенные кандидатуры проходит на счетных участках.

По словам главы города Марины Тресковой, находиться в составе Совета желают 11 кандидатов - молодых и энергичных людей, готовых менять жизнь городского округа к лучшему. Каждый из них уже презентовал свой социально-значимый проект.

- Молодые люди готовы заботиться об экологии, участвовать в благоустройстве города, считают важным проводить больше спортивных и культурных мероприятий, в том числе стендап-шоу, - рассказала градоначальница.

Голоса в поддержку ребят принимаются с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00. Узнать больше о кандидатах в Совет можно на странице Молодежного центра.