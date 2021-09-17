Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 13:10

В Салехарде многодетным семьям выдали землю на болоте

Произошедшим заинтересовалась прокуратура
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Салехарде многодетным семьям выдали землю на болоте

В Салехарде многодетным семьям выдали землю на болоте

Фото: pixabay.com

Жители Салехарда недовольны участками, которые им выдали как многодетным семьям. По их словам, земля на СНТ «Удача - 1» оказалась окружена болотами, из-за чего горожане уже несколько лет не могут построить жилье. Сообщение с криком о помощи появилось недавно в одной из соцсетей, сообщает «Нур 24».

- Выдали участок как многодетной семье. Уже несколько лет делаем отсыпку, а земля все оседает и оседает. Каждую весну и осень стоит вода. Нет отводов. А как строить, если машина, выгружая очередную порцию песка, провалилась?! Получается, бросили как корку хлеба голодающему, и пусть он думает, что с ней делать. А ведь это участок многодетным, - пишет анонимный пользователь.

После того, как проблема приобрела общественный резонанс, ею заинтересовалась прокуратура. В ведомстве сообщили, что назначена проверка, после которой при необходимости будут приняты меры.

Тем временем ситуацию прокомментировала и местная администрация. Через официальный аккаунт в соцсетях власти ответили, что работы на этом участке запланированы.