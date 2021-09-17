В Салехарде многодетным семьям выдали землю на болоте Фото: pixabay.com

Жители Салехарда недовольны участками, которые им выдали как многодетным семьям. По их словам, земля на СНТ «Удача - 1» оказалась окружена болотами, из-за чего горожане уже несколько лет не могут построить жилье. Сообщение с криком о помощи появилось недавно в одной из соцсетей, сообщает «Нур 24».

- Выдали участок как многодетной семье. Уже несколько лет делаем отсыпку, а земля все оседает и оседает. Каждую весну и осень стоит вода. Нет отводов. А как строить, если машина, выгружая очередную порцию песка, провалилась?! Получается, бросили как корку хлеба голодающему, и пусть он думает, что с ней делать. А ведь это участок многодетным, - пишет анонимный пользователь.

После того, как проблема приобрела общественный резонанс, ею заинтересовалась прокуратура. В ведомстве сообщили, что назначена проверка, после которой при необходимости будут приняты меры.

Тем временем ситуацию прокомментировала и местная администрация. Через официальный аккаунт в соцсетях власти ответили, что работы на этом участке запланированы.