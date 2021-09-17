Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 сентября 2021 года увеличилось на 93 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 93 человека. С начала периода количество заболевших достигло 49 221.

Из общего числа болеющих 516 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 61 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 659 человек.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 315. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 80 заражений COVID-19, за весь период - 41 906.

Выздоровел за последние сутки 113 человек, с начала пандемии - 47 452.

За последние сутки в России выявлено 19 905 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 693 (8,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 234 425 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 16 619 человек, с начала пандемии - 6 469 017. Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 196 626 человек.