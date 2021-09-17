На ямальских дорогах появляются светодиодные фонари

Фото: Правительство ЯНАО

На ямальских дорогах обновляют систему освещения: светильники с лампами накаливания заменяют на светодиодные.

Так, на региональных трассах заменено уже 307 светильников, из которых на автодороге Салехард-Аэропорт - 107 (мощностью 150 ватт), на дороге Объезд г. Салехард - 76 (мощностью 100 ватт) и на участке Надым-Салехард - 124 (мощностью 100 ватт).

Также новая линия освещения появится на 5 километрах участка дороги Салехард-Лабытнанги. Здесь будет установлено 158 светильников с мощностью ламп в 100 ватт.

С их появлением водители, ездящие в темное время суток, смогут лучше видеть пешеходов и ситуацию на дороге, что снизит число аварий.

А в Салехарде специалисты заменили 266 торшерных светильников вдоль тротуаров и 614 светильников вдоль дорог.

Улицы Нового Уренгоя освещает 5 291 светоточка, из них 1 112 - светодиодные. До конца года их число увеличится на 1 135 штук. Эти светильники будут установлены на новых дорогах города.

В Ноябрьске - 5 209 светоточек, из них 1 285 - светодиодные. В 2021 году в городе заменено 547 светильников, из них 351 - торшерный.

Дороги Надыма освещены 1 394 светильниками, из них 842 - светодиодных, в Муравленко - 2 264 светодиодных светильника и к концу года установят еще 210 новых. А в Лабытнанги заменили 264 светильника, в Губкинском - 350.