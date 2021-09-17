В Салехарде начался очный этап голосования за проекты в рамках «Уютного Ямала»

Фото: администрация Салехарда
В Салехарде начался очный этап голосования за проекты благоустройства в рамках «Уютного Ямала». Отдать свой голос за понравившуюся инициативу жители могут с 17 по 19 сентября.
Победителями конкурса признают проекты, набравшие большее количество баллов. Лучшие из них будут реализованы в 2022 году.
Отметим, что в пятерке лидеров идеи по благоустройству детской игровой площадки по ул. Арктическая, 12-14 и участка ж/д полотна «Чум - Салехард - Игарка» по ул. Деповская; установке мемориала труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны; созданию мангальной зоны у скульптуры «Мамонт» и «Хаски парка».
Адреса счетных участков:
- Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова;
- Обдорская гимназия, корпус по ул. Республики, д. 50 и корпус по ул. Губкина, д. 4а;
- Ледовый дворец;
- Средняя общеобразовательная школа №2;
- Средняя общеобразовательная школа №3;
- Средняя общеобразовательная школа №4;
- Средняя общеобразовательная школа №6;
- Центр культуры и спорта «Геолог»;
- МАУ «Салехардский центр молодёжи»;
- Спортивная школа «Фаворит».