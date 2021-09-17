В Тазовском районе работодатель не заплатил подросткам более 70 тысяч рублей за сбор мусора Фото: Вера Зенина

Тазовская прокуратура помогла двум подросткам восстановить свои трудовые права.

- Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» привлекло двух несовершеннолетних к уборке свалок бытовых отходов в селе Находка. При этом организация не заключила с ними трудовых отношений и не выплатила денег за проделанную работу, - рассказали в ведомстве.

В связи с тем, что руководитель организации отказался устранить нарушения закона, прокурор обратилась в суд с иском, в котором требовал признать данные отношения трудовыми и внести в трудовые книжки несовершеннолетних запись о периоде работы. Кроме того, гособвинитель потребовал взыскать в пользу ребят зарплату в размере более 73 тысяч рублей.

Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Тогда прокурор обжаловал судебное решение в апелляционном порядке. В итоге вышестоящая инстанция согласилась с мнением гособвинителя, удовлетворив иск в полном объеме.

В настоящее время трудовые права несовершеннолетних полностью восстановлены.