В Тарко-Сале осудят мужчину, который едва не убил собутыльника осколком стекла Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале будут судить 35-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

- Было установлено, что 21 июля подозреваемый распивал алкоголь в компании приятелей. Затем между ним и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз ударил 38-летнего мужчину бутылкой по голове, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

От удара бутылка разбилась, однако разъяренный таркосалинец даже не думал останавливаться. Удерживая осколок, он нанес мужчине еще один удар в область шеи. Но потерпевший оказался не из робкого десятка, он сумел оказать активное сопротивление до приезда сотрудников полиции.

Позже выяснилось, что обвиняемый уже отбывал наказание за совершение убийства. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.