Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы от Ямала.

- Перед рабочей поездкой в Ямальский район успел зайти на свой избирательный участок и проголосовать. Убедился, что людей много, ямальцы, как и всегда, голосуют активно. Отдал свой голос за ответственных и достойных кандидатов, которые не на словах, а на деле готовы отстаивать интересы северян, - сообщил глава региона

Также он отметил, что именно от жителей Ямала зависит, кто будет представлять наш регион и как будет звучать голос округа во время принятия ключевых решений.

- Приходите спокойно в удобное для вас время - избирательные участки по всему региону будут работать до воскресенья, - добавил Дмитрий Артюхов.