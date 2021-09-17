В Новом Уренгое баки для мусора заменили на евроконтейнеры

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое продолжают заботиться об экологии. В связи с этим в городе обновили 26 мусорных площадок и установили 107 современных евроконтейнеров. Теперь площадки можно по праву назвать современными, эстетичными и безопасными. На каждой из них есть информация о времени вывоза ТКО. А новые контейнеры имеют крышки, которые не дают мусору разлетаться. Кроме того, они намного вместительнее, чем старые.

Кстати, обслуживать площадки будет новый мусоровоз. В планах регоператора «Инновационные технологии» - «Ямалэкосервис» приобрести еще 15 машин.

Это эксперимент для нашего города. Тестовая партия. Получал много обращений по поводу того, что контейнерные площадки выглядят неопрятно, мусор разлетается. Решили попробовать такой вариант - контейнер с крышкой, - рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.