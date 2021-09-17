Жители Салехарда выбирают удобный способ управления для своих многоквартирных домов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде проходит конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. По словам сотрудников управления ЖКХ, минимальный перечень работ варьируется от 32 до 45 рублей за квадратный метр.

- Если собственники хотят самостоятельно определить необходимый им перечень работ, то нужно до завершения торгов заключить такой договор с одной из УО города, - рассказал начальник отдела коммунального хозяйства управления города Алибек Керейтов.

Информацию о принятом решении необходимо предоставить в отдел коммунального хозяйства по адресу: ул. Свердлова, д. 49, каб. 307.

На сегодняшний день определен перечень МКД, которыми выбран непосредственный способ управления и при этом в конце года истекает срок действия договора обслуживания. Таких жилых домов - 164.

Для получения подробной информации можно обратиться к сотрудникам управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по телефонам: 3-29-78, 4-15-42.