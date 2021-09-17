В Ноябрьске высадили яблони и клены

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске высадили 158 яблонь. С началом весны деревья зацветут и наполнят воздух невероятным ароматом. Полюбоваться на эту красоту можно будет на проспекте Мира, 30 и 52, а также в микрорайоне «В», недалеко от школы №2.

Кроме того, зацветут деревья и в микрорайоне Арктика, возле многофункционального центра, в районе школы №5 и пешеходной зоны напротив школы №6.

Однако это еще не все. Также в городе высадили клены, иргу, черемуху, березы и ели. Появилось больше кустов сирени и ольхи. Всего посадили одну тысячу деревьев и порядка ста тысяч цветов.

Кстати, специалисты уже готовятся к новому сезону, высаживая луковицы тюльпанов и крокусов.