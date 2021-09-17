В Муравленко открылся сквер Дружбы Народов

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко открыли сквер Дружбы Народов, находящийся в мкр. Солнечный. Отметим, работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- Идея объединить территорию архитектурными решениями с национальным колоритом, на мой взгляд, воплотилась. Круглая световая ротонда и символичные арт-объекты притягивают взгляды. Живое украшение - рокарии с зимостойкими растениями, - рассказала глава города Елена Молдован.

Кстати, первым событием в сквере стало награждение победителей городского конкурса благоустройства, создаюших красоту в своих дворах: Наталья Морозова, Екатерина Гнатенко, Миниля Исламгулова, Надежда Олейник.