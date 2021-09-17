В Салехарде появятся девять новых парковок

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается работа по обустройству девяти дополнительных парковок, которые обеспечат местами около ста автомобилистов.

Сейчас работы ведутся на улицах Гаврюшина, 17 и Чубынина, 25. Там уже установлен бордюрный камень и подготовлена территория для укладки асфальта.

А вот у музея Юрия Неёлова (микрорайон Теремки) работы почти завершены - осталось только нанести дорожную разметку. Данная парковка позволит вместить около 23 автомобилей.

Уже завершены работы на ул. Пушкина и за Сбербанком по ул. Республики. Также появились парковочные места в районе улицы Свердлова, 42. Они расположены у ТЦ «Апельсин» и со стороны магазина «Звениговский».

Напоминаем, что еще парковки будут обустроены возле дома №73 по ул. Республики (у бизнес-центра), а также возле домов на ул. Губкина, 3б и на Свердлова, 39.

Работы планируется завершить до 15 октября. Они проводятся в рамках программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог».