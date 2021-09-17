Коронавирус на Ямале. Последние новости на 17 сентября 2021 года: возросло число заболевших

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале все еще продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. Так, с начала сентября от COVID-19 скончались уже 39 человек, а за последние судки - трое. Чтобы снизить число летальных исходов, власти призывают северян пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кстати, там же можно вакцинироваться и от гриппа.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 92 человека, из них 12 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 49 128 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 514 человек, из них 69 находятся в тяжелом состоянии, 24 - на аппаратах ИВЛ, 3 - скончались.

В России выявлено 7 214 520 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек.