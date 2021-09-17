Погода на Ямале на 17 сентября: дождь и сильный ветер

Погода на Ямале на 17 сентября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 17 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +5. Ветер 11-17 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +6. Ветер 7-15 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +6. Ветер 11-16 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +6. Ветер 6-12 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +5. Ветер 6-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +5. Ветер 10-15 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 7-13 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.