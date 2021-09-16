Команда из Шурышкарского района одержала победу в соревнованиях «Юный спасатель»

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде состоялось закрытие окружного соревнования учащихся «Юный спасатель». В очередной раз победителем стала команда из Шурышкарского района. На втором месте расположились ребята из Надыма, а закрыла тройку призеров команда из Лабытнанги.

Школьники соревновались в поисково-спасательных работах в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера, комбинированной пожарной эстафете, поисково-спасательных работах в акватории и бежали кросс в один километр.

Напоминаем, что окружной слет-соревнование проводился в Салехарде в шестой раз. Его главная цель - формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях и стремления к здоровому образу жизни.

В этом году для участия заявились команды из Приуральского, Шурышкарского, Надымского районов, Лабытнанги и Салехарда.