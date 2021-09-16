Во всех школах Ямала появятся дополнительные видеокамеры

Фото: Правительство ЯНАО

В ближайшие два года все школы Ямала оборудуют дополнительными видеокамерами. Система видеонаблюдения появится сразу в 139 корпусах учебных учреждений: в зданиях установят 556 камер, по 278 внутри и снаружи объектов. Устройства разместят так, чтобы на видео попадали вход в учебное заведение со стороны улицы и контрольно-пропускной пункт внутри здания. Остальные точки размещения камер определит руководство образовательного учреждения.

Камеры в школах запрограммированы на работу в круглосуточном режиме. Видео с устройств будет поступать на специальные серверы, которые установят в зданиях учебных учреждений.

До конца 2021 года камеры установят в 46 ямальских школах, остальные 93 корпуса будут укомплектованы в 2022 году.

Напоминаем, что усилить контроль за безопасностью в образовательных учреждениях региона поручил губернатор Дмитрий Артюхов на заседании окружной антитеррористической комиссии перед началом учебного года.