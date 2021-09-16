В Салехарде оценили готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону

У жителей столицы Ямало-Ненецкого автономного округа появился прекрасный повод для оптимизма: их город полностью готов к отопительному сезону. Так, в частности, сразу пятьдесят объектов компании «Салехардэнерго» проверила специальная комиссия, образованная в соответствии с постановлением городской администрации. Эксперты выяснили, что энергетики могут не бояться предстоящих морозов: на их объектах все в полном порядке. Это подтвердил выданный паспорт готовности.

Кроме того, состояние запасов жидкого топлива в Салехарде оценила прокуратура. Стоит отметить, что такие запасы должны выручить северян в случае возможных перебоев поставок газа: тепло- и электроснабжение будут обеспечены. Стражи порядка осмотрели емкости и провели необходимые замеры.

Прокуратура не выявила нарушений

Было установлено, что имеющиеся объемы топлива соответствуют нормативным показателям. Это значит, что подготовка к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов была выполнена должным образом и даже при максимальной нагрузке источники генерации тепловой и электрической энергии будут работать бесперебойно.

По сообщению пресс-службы компании «Салехардэнерго», никаких нарушений надзорное ведомство не выявило, в данный момент все объекты жизнеобеспечения Салехарда продолжают функционировать в штатном режиме.