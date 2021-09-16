Паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги могут закрыть из-за ветра

Фото: Правительство ЯНАО

Паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги могут закрыть в любой момент. Причина остановки пассажирской навигации - сильный ветер.

- С 17 по 20 сентября ожидается неблагоприятные погодные условия (ветер со скоростью до 25 м/с). Возможны ограничения работы паромной переправы и пассажирской навигации. Планируйте свои поездки заранее, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также информация о работе паромов доступна по телефону диспетчерской: +7 (34992) 7-17-04. Кроме того, у ямальцев есть возможность наблюдать за работой паромной переправы онлайн.