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Общество16 сентября 2021 13:41

В Лабытнанги готовятся открыть спорткомплекс «Северный характер»

В нем можно будет заниматься круглый год
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги и Харпе идет активное строительство спортивных объектов. Об этом сообщила глава города Марина Трескова в ходе своего прямого эфира в Instagram.

По словам градоначальницы, в скором времени лабытнангцев порадует обновленный хоккейный корт «Кристалл». Также она упомянула, что на этой неделе в городе откроется долгожданный спорткомплекс «Северный характер», где можно будет заниматься боксом, кроссфитом, мини-футболом, баскетболом, волейболом и даже скалолазанием. А в Харпе строятся бассейн и спорткомплекс. Кстати, в этом году на благоустройство поселка потратили 55 миллионов рублей.

- Уже на этой неделе в Лабытнанги откроем «Северный характер» и реабилитационный центр «Жизнь», который помогает семьям особенных детей, - сообщила Марина Трескова.