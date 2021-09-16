В Салехарде до конца года откроют движение по новому мосту

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается строительство нового моста по ул. Объездная (на участке от ул. Губкина до проспекта Молодежи). На данный момент подрядчик уже выполнил устройство локальных очистных сооружений и опор моста, а сейчас занимается укрупненной сборкой пролетных строений.

Кроме того, со стороны проспекта Молодежи выполнена отсыпка дороги песком и устройство ливневой канализации, также там идет отсыпка щебнем и устройство бордюра. Со стороны улиц Губкина и Матросова ведется отсыпка дороги песком, на завершающем этапе находятся работы по устройству ливневой канализации.

Укладка асфальта начнется с 25 сентября. Открыть движение планируется до конца года.