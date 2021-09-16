Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 сентября 2021 года увеличилось на 92 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 92 человека. С начала периода количество заболевших достигло 49 128.

Из общего числа болеющих 514 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 69 из них - в тяжелом состоянии, 24 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 656 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 302. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 80 заражений COVID-19, за весь период - 41 826.

Выздоровел за последние сутки 101 человек, с начала пандемии - 47 339.

За последние сутки в России выявлено 19 594 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 611 (8,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 214 520 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 17 326 человек, с начала пандемии - 6 452 398. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 195 835 человек.