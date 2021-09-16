В Сеяхе три воспитанника сбежали из школы-интерната

Фото: администрация Сеяхи

В Сеяхинской школе-интернате произошло ЧП - убежали три ребенка (ученики пятого и шестого классов). Об этом 16 сентября рассказал один из подписчиков группы «Яр-Сале|Ямальский район», сообщает «МК-Ямал».

- В Сеяхе снова случилось ЧП. Три воспитанника школы сбежали с интернета, их искали вчера вечером, сегодня утром, но до сих пор не нашли. Мало ли что могло случиться с детьми, какой ужас! Уже второй подобный случай в этом году, - пишет автор.

Также он напомнил, что предыдущее происшествие случилось в начале марта. Тогда пьяный ребенок попал в больницу с обморожениями. Сотрудники учреждения заставили мальчика идти искать своего товарища, который сбежал из интерната, а чтобы не терять зря время, он решил пригубить спиртное. Тогда сотрудников учреждения обязали молчать о случившемся, пообещав премии, но утаить эту историю не удалось, вскоре ею занялась прокуратура.

В скором времени на пост отреагировали представители администрации Ямальского района. Власти написали, что школьников нашли, они живы, здоровы и сейчас находятся под присмотром воспитателей.