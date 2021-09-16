В Ямальском районе открылась модельная библиотека с амфитеатром

Фото: Правительство ЯНАО

В Панаевске (отдаленном поселке Ямальского района) открылась модельная библиотека. Она носит название «Вадако», что в переводе с ненецкого означает «Родное слово». После модернизации в ней сочетается современный дизайн и доступ к новейшим информационным технологиям.

Пространство внутри библиотеки поделено на три зоны. В детской располагается амфитеатр, пуфы и столы для занятий, где юные читатели могут провести время за рисованием и развивающими играми.

В мягкой зоне можно с комфортом расположиться во время чтения. Также здесь организованы автоматизированные рабочие места с бесплатным доступом в интернет и к электронным ресурсам.

Отдельная зона отведена для проведения различных мероприятий и мастер-классов. Также в библиотеке создана площадка для свободного общения, досуга и творческого самовыражения.

- После модернизации библиотека ломает все привычные стереотипы. Теперь это не только стеллажи с книгами, а настоящий центр образования, развлечения и общения, - отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.