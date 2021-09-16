Ямал получил 100 миллионов рублей на ремонта участка дороги Пурпе-Пуровск

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Правительство РФ выделило Ямалу 100 миллионов рублей в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Эти средства будут направлены на софинансирование ремонта участка дороги Пурпе-Пуровск.

Его общая протяженность - 67 километров, из них в текущем году отремонтируют 20 километров. Рабочие уже положили новые железобетонные плиты, а сверху - трещинопрерывающий слой из черного щебня. Далее предстоит уложить два слоя асфальтобетона и между ними армирующую георешетку. Параллельно с этим проводится укрепление обочин биоматами.

Также будет установлено новое барьерное ограждение, знаки и нанесена разметка. Кроме того, ведется ремонт примыкающей территории, водопропускных труб и мостов.

Сейчас на участке организовано реверсивное движение и установлены светофоры. Полностью работы на дороге от Пурпе до Пуровска планируется завершить в 2022 году.