Тазовская прокуратура помогла семье коренных народов переехать в новую квартиру из аварийного дома Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура помогла семье их числа коренных малочисленных народов получить комфортное жилье вместо аварийного.

- Установлено, что семья в течение продолжительного времени проживала в аварийном помещении по договору социального найма. В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал, что поселковая администрация предоставила гражданам жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав власти предоставить людям нормальное жилье. После вступления решения в законную силу, прокурор предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

В настоящее время семье предоставлена благоустроенная квартира площадью 56,7 квадратных метров.