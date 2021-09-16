В Аксарке пьяный мужчина несколько раз ударил подростка ножом на глазах у прохожих Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на 16-летнего подростка. По данным следствия, происшествие случилось в селе Аксарка с 3 на 4 сентября.

- Было установлено, что обвиняемый и потерпевший распивал вместе алкоголь. В ходе застолья между ними возникла ссора, из-за которой мужчина набросился на юношу с ножом. Сначала подросток отбивался от нападавшего сумкой, а затем выбежал из квартиры. Однако обвиняемый бросился за ним следом, а догнав - нанес несколько ударов в область спины, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Но и этого преступнику оказалось мало. Схватив парня, он потащил его в кусты, угрожая убить. В итоге крики несовершеннолетнего услышали прохожие, которые «отбили» подростка у пьяного сельчанина и отвезли его в больницу.

Сейчас юноша проходит лечение, а его обидчик заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.