До конца года в Салехарде сдадут три многоквартирных дома

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается активное строительство многоквартирных жилых домов. Под эти цели в городе выделен 31 земельный участок. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 10 тысяч квадратов жилья или три многоквартирных дома.

Один из них уже построен. Здание находится по ул. Геологов, 3/2. Он рассчитан на 21 квартиру.

Второй дом находится по ул. Кооперативная, 1. Сейчас подрядчик занимается внутренней отделкеой квартир (всего их 23) и монтажем лестничных маршей.

Также строится трехэтажный дом на 27 квартир по ул. Шалгина. Там ведутся отделочные работы и устройство кровли.

Напомним, что в этом году уже введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Глазкова на 105 квартир.

Сами объекты возводятся в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».