В Надыме отремонтировали дворы по ул. Точева, жильцы которых пожаловались главе города

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме отремонтировали дворы по ул. Топчева, расположенные в микрорайоне ЗА. Напоминаем, что с просьбой об этом жители напрямую обратились к главе района Дмитрию Жаромских. Согласившись помочь, он лично встретился с горожанами, обсудив план благоустройства.

- За летний период мы выровняли и переложили плиты за домом №10, а также уложили асфальт в районе дома №1. Кроме того, был отремонтирован внутриквартальный проезд между этими домами. Работы на участке продолжаются, в скором времени планируем их завершить, - рассказал Дмитрий Жаромских.

Также он сообщил, что благоустройство микрорайона продолжится в следующем году. Кстати, его жители могут принять в этом активное участие, определив, каким будет пространство для отдыха.

- Я всегда рад идеям и инициативам горожан, ведь так, сообща, мы делаем наш город лучше, - добавил глава района.