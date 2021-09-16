В Лабытнанги родителям детей с инвалидностью презентовали микроцентр «Суляко»

Фото: Правительство ЯНАО

В Лабытнанги прошла презентация микрореабилитационного центра «Суляко», расположенного на базе центра социального обслуживания населения.

Первые занятия в нем начали проходить в конце августа. Его специалисты оказывают помощь детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В составе первой группы - 15 ребят и для каждого составлена индивидуальная программа. Занятия направлены на профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, развитие мелкой моторики, когнитивных функций и речи.

Проходить реабилитацию в учреждении дети и их родители будут в течение трех месяцев. При необходимости курс можно продлить.

Также для работы с детьми приобретено специализированное реабилитационное оборудование: тренажер для ходьбы, адаптированные музыкальные инструменты, набор визуально-сенсорного восприятия и многое другое.

- Мы презентовали «Суляко» перед родителями наших юных подопечных. Рассказали подробнее об услугах и их пользе, ответили на вопросы, показали оборудование, которое будет использоваться в работе, получили от родителей обратную связь для дальнейшего развития проекта, - рассказывала заместитель директора центра социального обслуживания населения в Лабытнанги Наталья Сухорукова.