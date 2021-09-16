В Надыме открылась модельная библиотека с кинозалом и мастерскими

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме открылась первая модельная библиотека. Здесь можно будет почитать книги или взять их на дом, принять участие в мастер-классах, найти новых друзей и единомышленников.

- Сохранив главную функцию библиотеки, мы расширили ее возможности. Обустроены новые пространства: кинозал, арт-зоны, творческие мастерские, зоны для детей и молодежи - кварталы, - рассказал глава города Дмитрий Жаромских.

Теперь фонд библиотеки составляет 14 089 экземпляров, а в рамках обновления было закуплено еще 1 247 книг.

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Кстати, учреждение обрело и новое название - «Город N». Его выбрали сами надымчане, проголосовав на портале «Живем на Севере».

- Новые пространства, облик, возможности и даже название - все это располагает к творчеству, развитию, поиску ответов на всевозможные вопросы, общению и дружбе, - подытожил градоначальник.