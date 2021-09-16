Коронавирус на Ямале. Последние новости на 16 сентября 2021 года: диспансеризация переболевших

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале все еще продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. На данный момент в регионе зарегистрировано чуть более 49 тысяч жителей, переболевших COVID-19. Чтобы восстановить здоровье или избежать серьезных последствий для организма, медики рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. В первую очередь обследование необходимо тем, кто перенес болезнь в средней и тяжелой форме. Пройти его можно в поликлинике по месту прикрепления.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 91 человека, из них 12 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 49 036 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 538 человек, из них 68 находятся в тяжелом состоянии, 28 - на аппаратах ИВЛ, 2 - скончались.

В России выявлено 7 194 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 195 041 летальный исход, выздоровели 6 435 072 человека.