Погода на Ямале на 16 сентября: местами дожди

Погода на Ямале на 16 сентября. Фото: Вера Зенина

В четверг, 16 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +7, ночью +3. Ветер 9-13 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +9, ночью +5. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - небольшой дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 3-6 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - дождь. Днем +8, ночью +5. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +8, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - небольшой дождь. Днем +6, ночью +4. Ветер 8-13 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - дождь. Днем +9, ночью +5. Ветер 6-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.