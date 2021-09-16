Погода на Ямале на 16 сентября: местами дожди

Погода на Ямале на 16 сентября.
Фото: Вера Зенина
В четверг, 16 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +7, ночью +3. Ветер 9-13 м/с.
Надым: пасмурно. Днем +9, ночью +5. Ветер 5-9 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, вечером - небольшой дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 3-6 м/с.
Губкинский: пасмурно, вечером - дождь. Днем +8, ночью +5. Ветер 4-8 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно. Днем +8, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, утром - небольшой дождь. Днем +6, ночью +4. Ветер 8-13 м/с.
Муравленко: пасмурно, вечером - дождь. Днем +9, ночью +5. Ветер 6-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.