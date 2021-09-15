Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость15 сентября 2021 16:28

В Новом Уренгое укладывают временный тротуар возле детсада «Созвездие»

Об этом попросили родители малышей
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое началась временная укладка тротуара на ул. Дружбы Народов (район детского сада «Созвездие»).

Решение об этом было принято на комиссии по безопасности дорожного движения в связи с просьбами горожан. Родители дошкольников неоднократно обращались с этой проблемой к главе города Андрею Воронову и председателю Ямальского родительского комитета Михаилу Пацевичу.

Кроме того, на перекрестке с ул. 70 лет Октября теперь оборудован пешеходный переход.

Отметим, что это временное решение проблемы. В следующем году на этой части улицы запланирована реконструкция проезжей части. Там появятся новые пешеходные дорожки и освещение.