В Новом Уренгое укладывают временный тротуар возле детсада «Созвездие»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое началась временная укладка тротуара на ул. Дружбы Народов (район детского сада «Созвездие»).

Решение об этом было принято на комиссии по безопасности дорожного движения в связи с просьбами горожан. Родители дошкольников неоднократно обращались с этой проблемой к главе города Андрею Воронову и председателю Ямальского родительского комитета Михаилу Пацевичу.

Кроме того, на перекрестке с ул. 70 лет Октября теперь оборудован пешеходный переход.

Отметим, что это временное решение проблемы. В следующем году на этой части улицы запланирована реконструкция проезжей части. Там появятся новые пешеходные дорожки и освещение.