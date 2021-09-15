В Пуровском районе стартовала вторая заявочная кампания по расселению балков

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе продолжается работа по расселению балков. В связи с этим граждан, проживающих в этих непригодных строениях, приглашают подать заявление на предоставление социальной выплаты. Сделать это можно с 13 сентября по 4 октября

Для подачи документов или получения необходимых консультаций пуровчане могут обратиться в администрацию по месту жительства. Таркосалинцев ждут в районном департаменте строительства, архитектуры и жилищной политики по адресу: ул. Мира, д. 11. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, прием граждан осуществляется по предварительной записи по телефону: 2-41-04.

Напоминаем, что в прошлом году в Пуровском районе расселили 14 балков и вагонов, а в 2021 году району выделено на эти цели более 90 миллионов рублей. Первая в этом году заявочная кампания была организована в феврале, по ее итогам социальную выплату предоставили 17 семьям.

- Балки уходят в прошлое. Пятьдесят лет назад это жилье казалось вполне комфортным, но сегодня стандарты жизни на Севере существенно изменились. Тему балков скоро мы закроем окончательно, семьи будут переселены, а временные строения снесены. Нам уже удалось полностью ликвидировать балки в Ханымее, остались еще 14 строений в Пурпе, а также строения в Пуровске, Халясавэе и Самбурге, - отметил глава Пуровского района Антон Колодин.