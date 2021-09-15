В больницу Салехарда поступили новейшие УЗИ-аппараты

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В Салехардской ОКБ поступили современные УЗИ-аппараты. Сейчс они находятся на этапе ввода в эксплуатацию. Техника отличается высоким качеством визуализации, что позволяет значительно повысить информативность исследования.

При помощи аппаратов врачи будут проверять состояние сердца и сосудов пациентов. Подобные диагностические исследования ежедневно назначаются людям с подозрениями на варикозные болезни, атеросклероз, а также при планировании оперативного вмешательства на сосудах.

По словам заведующего отделением функциональной диагностики Александра Денисенко, новые аппараты позволяют провести качественную диагностику всех органов и систем, установить точный диагноз и при необходимости сразу направить пациента на лечение.