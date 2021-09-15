В Тарко-Сале появились две новые детские площадки

Фото: администрация Пуровского района

Этим летом в Тарко-Сале построили две новые детские площадки. Накануне их оценила общественная комиссия и профильные специалисты.

Так, один из объектов находится в районе домов №18-20 микрорайона Советского. Там установили корабль, качели, веревочный комплекс, различные горки и песочницу.

Вторая площадка находится на улице Авиаторов. Здесь мальчишки и девчонки смогут скатиться с пятиметровой горки, развлечься на каруселях и качелях, попрыгать на наземном батуте, построить замок в песочнице или полазить на веревочном комплексе.

- К приему детей площадки полностью готовы и отвечают всем требованиям безопасности. Родители смогут наблюдать за игрой своих ребят, отдыхая на удобных лавочках - их установили по всему периметру площадок. Игровые городки оборудованы освещением и системой видеонаблюдения, - рассказали в районной администрации.

Отметим, что площадки возвели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».