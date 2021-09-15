Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 сентября 2021 года увеличилось на 91 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 91 человека. С начала периода количество заболевших достигло 49 036.

Из общего числа болеющих 538 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 68 из них - в тяжелом состоянии, 28 - находится на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 653 человека.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 290. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 79 заражений COVID-19, за весь период - 41 746.

Выздоровели за последние сутки 115 человек, с начала пандемии - 47 238.

За последние сутки в России выявлен 18 841 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 391 (7,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 194 926 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 17 039 человек, с начала пандемии - 6 435 072. Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 195 041 человек.