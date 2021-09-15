Фото: администрация Салехарда

В Салехарде впервые пройдет фестиваль внедорожного туризма на кубок главы города. Он состоится с 18 по 19 сентября на 1,7 километре дороги Салехард - Аксарка (поворот на карьер).

Его участники смогут выступить в трех номинациях:

- Стандарт. Автомобили повышенной проходимости стандартной комплектации. Диаметр колес не должен превышать 32,9 дюйма, а ширина - не более 11,5 дюйма;

- Экстрим. Автомобили повышенной проходимости, диаметр колес которого составляет от 33 до 35 дюймов. Разрешается использование не более одной механической /электрической лебёдки;

- Спорт. Автомобили повышенной проходимости, специально подготовленные для преодоления бездорожья, имеющие одну или несколько лебедок. Диаметр колес - от 36 до 39,5 дюйма.

Сама программа мероприятия включает регистрацию участников, праздничные мероприятия и многое другое.

Фото: администрация Салехарда

Ответы на вопросы, связанные с участием в фестивале, можно получить по телефонам: 8 (34922) 4-04-18, 8 (961) 551-44-59.